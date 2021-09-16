Алексей Арестович, который всегда с удовольствие участвует в многочисленных политических шоу на украинском ТВ, разработал очередной сценарий нападения России на Украину. Он заявил, что Москва вполне может атаковать соседнее государство с территории Беларуси.

По мнению Арестовича, Александру Лукашенко такие действия РФ могут не понравиться, однако его «спрашивать никто не будет». Поэтому Киев должен учитывать подобный сценарий развития событий, чтобы не пропустить долгожданное наступление.

Арестович также высказался в том духе, что хотя Лукашенко и подписал с президентом России Владимиром Путиным 28 программ по Союзному государству, он все же остается независимым. В противном случае Минск давно бы признал Крым частью РФ. Белорусский лидер не хочет, чтобы Россия управляла его армией, но интеграция все равно неизбежна, уверен политик.