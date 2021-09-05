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В Можайском городском округе и в Истре обнаружили снаряды времён Великой Отечественной войны.

О находках стало известно 4 сентября. Как сообщается, два боеприпаса были найдены в деревне Собольки, которая расположена в Можайском городском округе. Ещё один снаряд был найден в Истре в деревне Огарково.

Согласно имеющейся информации, после обнаружения снарядов они были взяты под охрану силами правоохранительных органов. Затем специалисты Минобороны России заберут эти снаряды и впоследствии уничтожат. Отмечается, что жизни местных жителей ничего не угрожает.

Днём ранее снаряд времён ВОВ был найден в микрорайоне Саввино округа Балашиха. В настоящее время он уже уничтожен специалистам Минобороны России.

Недавно мы сообщали о том, что в Подмосковье произошла авария с участием восьми автомобилей. В инциденте погиб один человек, двое были травмированы.

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  • 05.09.2021
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