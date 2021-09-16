393-й танковый батальон ВС Германии начал получать новые боевые машины Leopard 2A7. Официальный сайт Бундесвера сообщает, что в районе дислокации подразделения была организована церемония передачи первых танков на вооружение армии.

До конца текущего года батальон полностью укомплектуют новой бронетехникой. Для этого ему передадут еще 14 танков. А в следующем подразделение станет частью Объединенной оперативной группы повышенной готовности Сил быстрого реагирования Североатлантического альянса.

К 2023 году Германия планирует провести модернизацию танков до версии Leopard 2A7V, которая отличается наличием дополнительного двигателя для подачи энергии на электронную начинку. Также боевая машина получила пушку Rheinmetall Rh-120 L55A1 повышенной мощности, новую аппаратуру для системы управления огнем и возможность вести сетецентрический бой благодаря оборудованию для системы IFIS.