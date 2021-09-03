Минск много говорит о своей значимости для обороны России. Однако в случае реальных боевых действий он вряд ли сможет что-то сделать без помощи Москвы, уверены аналитики эстонского центра ICDS.

Армия Беларуси, по мнению авторов публикации, испытывает серьезные проблемы с финансированием, которые ограничивают ее возможности. Кроме того, в ее распоряжении имеется в основном советское вооружение и техника, которое безнадежно устарело и не может на равных противостоять современным западным образцам.

Однако есть у белорусской армии и одно важное преимущество. В случае агрессии со стороны НАТО, она может привлечь огромное количество резервистов и обеспечить хороший перевес в численности.

Нападение на Беларусь скорее всего будет лишь частью атаки на Россию, поэтому в задачи Минска будет входить больше маневренное противостояние. С целью отодвинуть натовские подразделения как можно дальше от границ РФ. В кратчайшие сроки в конфликт вмешается Москва, которая поможет удержать оборону в Сувалкском коридоре и при необходимости предоставит и оружие, и технику.

По мнению авторов, углубление сотрудничества между Москвой и Минском в рамках Союзного государства показывает, что белорусская армия совсем скоро перейдет в подчинение РФ. И будет выполнять именно ее приказы.