читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Северной Атлантике был обнаружен континент, затонувший в далёкой древности.

Согласно заявлению учёных, Исландия может являться частью это континента. Предполагается, что он затонул около десяти миллионов лет назад. Так, специалисты в настоящее время считают, что Исландия является фрагментом срединно-океанического хребта, который расположен над водой. Однако земная кора, которая должна иметь здесь толщину около восьми километров, составляет 40 километров.

Версия о том, что Исландия является частью континента, появилась ещё в начале XX века. Со временем, изучая дно Атлантического океана, учёные находили новые доказательства того, что ранее существовал континент, получивший название Великая Исландия. Площадь континента составляла более миллиона квадратных километров.

В дальнейшем специалисты собираются изучить цирконы, отобранные из пород Исландии и ближайших территорий. Если цирконы окажутся древними, то это будет новым подтверждением наличия континентальной коры под Исландией.

Недавно учёные обнаружили самый северный остров на планете. Он находится в северной части Гренландии.

Вам может понравиться

Из-за климатических изменений мир столкнется с дефицитом и подорожанием макарон

Совсем скоро мир может столкнуться с глобальным дефицитом макаронных изделий и существенным повышением цен на них, рассказал немецкий телеканал N-TV. Произойдет это от нехватки твердых сортов пшеницы, которые не перенесут

Учёные выяснили, что озоновая дыра в Арктике появилась из-за повышения температуры Тихого океана

Специалисты из Китая сумели найти причину, из-за которой прошлой весной над Арктикой появилась озоновая дыра. Озоновая дыра является значительным понижением содержания озона над определённым участком Земли. К примеру, над Антарктикой
  • Анна
  • 23.09.2021
  • читать 1 минуту

Спелеологи впервые спустились на дно “Колодца ада” в Йемене

Спелеологи впервые осуществили спуск в колодец Бархаут, который находится в пустыне Йемена Аль-Махра. Как сообщается, ширина колодца составляет около 30-ти метров, а его глубина – 112 метров. Колодец также получил
  • Анна
  • 23.09.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 сентября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 24 сентября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Королев: погода, 24 сентября – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 24 сентября – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир: погода, 24 сентября – небольшой дождь, до 15 °C |