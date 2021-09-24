В Северной Атлантике был обнаружен континент, затонувший в далёкой древности.

Согласно заявлению учёных, Исландия может являться частью это континента. Предполагается, что он затонул около десяти миллионов лет назад. Так, специалисты в настоящее время считают, что Исландия является фрагментом срединно-океанического хребта, который расположен над водой. Однако земная кора, которая должна иметь здесь толщину около восьми километров, составляет 40 километров.

Версия о том, что Исландия является частью континента, появилась ещё в начале XX века. Со временем, изучая дно Атлантического океана, учёные находили новые доказательства того, что ранее существовал континент, получивший название Великая Исландия. Площадь континента составляла более миллиона квадратных километров.

В дальнейшем специалисты собираются изучить цирконы, отобранные из пород Исландии и ближайших территорий. Если цирконы окажутся древними, то это будет новым подтверждением наличия континентальной коры под Исландией.

Недавно учёные обнаружили самый северный остров на планете. Он находится в северной части Гренландии.