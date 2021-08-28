Группа исследователей смогла открыть наиболее северный остров на планете, расположенный в окрестностях Гренландии.

Согласно словам Мортена Раша, полярного исследователя, ранее была организована экспедиция в северную часть Гренландии для сбора новых образцов. Однако в ходе данного мероприятия был обнаружен ранее неизвестный участок суши. Размеры нового острова не превышают тридцати метров.

Этот маленький островок сформирован из ила на дне моря и морены. Специалисты предложили дать ему следующее название на гренландском языке: «Qeqertaq Avannarleq». Его можно перевести как «наиболее северный остров». В СМИ отмечают, что американские ученые нередко организуют экспедиции для нахождения подобных островков. К примеру, 14 лет назад Деннисом Шмиттом, ветераном Арктики, был найден схожий земельный участок.