читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа исследователей смогла открыть наиболее северный остров на планете, расположенный в окрестностях Гренландии.

Согласно словам Мортена Раша, полярного исследователя, ранее была организована экспедиция в северную часть Гренландии для сбора новых образцов. Однако в ходе данного мероприятия был обнаружен ранее неизвестный участок суши. Размеры нового острова не превышают тридцати метров.

Этот маленький островок сформирован из ила на дне моря и морены. Специалисты предложили дать ему следующее название на гренландском языке: «Qeqertaq Avannarleq». Его можно перевести как «наиболее северный остров». В СМИ отмечают, что американские ученые нередко организуют экспедиции для нахождения подобных островков. К примеру, 14 лет назад Деннисом Шмиттом, ветераном Арктики, был найден схожий земельный участок.

Вам может понравиться

Гнезда бумажных ос из Вьетнама флуоресцируют под воздействием ультрафиолетовых лучей

Команда вьетнамских и французских биологов обнаружила сразу несколько разновидностей азиатских ос, строящих гнезда с эффектом флуоресценции. Желая узнать, может ли флуоресценция возникнуть в естественной среде, исследователи отправились в северо-вьетнамские леса

Японские ученые воссоздали структуру говядины вагю с помощью 3D-печати

Группа японских исследователей напечатала на 3D-принтере говядину вагю, являющуюся наиболее дорогостоящей на планете, применив для этого коровьи стволовые клетки. Речь идет о так называемой мраморной говядине, содержащей в себе значительный

Дождь в Гренландии является признаком глобальной катастрофы

Специалисты из Дании заявили, что прошедший недавно дождь в Гренландии является весьма тревожным признаком. Дождь был зафиксирован 14 августа на высоте в 3 000 метров над уровнем моря. Здесь дождь
  • Анна
  • 26.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 августа – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 28 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 23 °C | Королев: погода, 28 августа – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 28 августа – ясно, до 21 °C | Армавир: погода, 28 августа – ясно, до 30 °C |