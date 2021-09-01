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В аэропорт Кабула прибыл первый иностранный самолёт после вывода зарубежных войск.

Речь идёт о транспортном самолёте С-17 Qatar Airways, на котором в Афганистан прибыли технические специалисты из Турции и Катара. Их целью является восстановление работы аэропорта.

Как сообщается, Катар и Турция ранее заключили с представителями движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) договор, согласно которому помогут в обслуживании аэропорта. Именно поэтому в Афганистан были отправлены специалисты, которые займутся обеспечением приёма и отправки самолётов.

Отмечается, что после ухода иностранных войск аэропорт Кабула не может работать, так как техника выведена из строя и вся территория завалена мусора. По словам представителя Пентагона, они вывели из строя лишь ту технику, которая могла применяться в военных целях, а другую технику не трогали.

Недавно мы сообщали о том, что талибы сопровождали некоторых военных и гражданских к «тайным воротам» аэропорта Кабула. По словам CNN, американцы договорились об этом с талибами.

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