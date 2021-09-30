Многофункциональность российского истребителя Су-35 делает его весьма опасным для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. Этот самолет способен атаковать не только воздушные, но еще и морские и наземные цели. Он оснащается несколькими видами ракет, обладает высокой маневренностью и может разгоняться до 2,5 тысяч километров в час, пишет американское издание 19FortyFive.

Авторы также отмечают, что истребитель постоянно модернизируется. В настоящий момент он использует новую радиолокационную станцию и современную авионику, что делает его одним из лидеров мирового рынка.

По словам экспертов, Су-35 чаще всего выбирают страны, которые не могут позволить себе приобретение американского истребителя F-35. При этом российский самолет практически ни в чем не уступает американскому, несмотря на разницу в одно поколение. Единственный минус – это отсутствие функций малозаметности, однако они вполне компенсируются высокой скоростью и маневренностью.