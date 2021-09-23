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В информационном агентстве ТАСС, сославшись на представителей службы спасения, отметили, что на Верхней Красносельской улице в столице РФ упало дерево и преградило дорогу.

Собеседники издания сообщили, что дерево упало из-за непогоды неподалеку от дома под номером 22, полностью перекрыв автомобильное движение по указанной улице. Была также повреждена остановка общественного транспорта. Сведений о пострадавших представлено не было – соответствующая информация находится на уточнении.

Ранее в управлении МЧС РФ по Москве опубликовали предупреждение о том, что в городе пройдет ливень с порывами ветра до 17 метров в секунду. Москвичам при возможности советуют не выходить из своих домов или не покидать рабочие места. На улице рекомендуется не приближаться к деревьям и неустойчивым конструкциям.

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