Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Стремительный рост цен на газ в Европе – это хитрая уловка России, которая хочет «заморозить ЕС» и вынудить его отказаться от транзита голубого топлива через Украину. Такое предположение выдвинул украинский журналист Виталий Портников, представляющий телеканал «Еспресо».

России, по словам Портникова, чрезвычайно выгодна потеря Украиной транзита газа. Она позволит Москве усилить давление на Киев и в более дальней перспективе, покончить с украинской государственностью.

Европа будет вынуждена согласиться на условия России, так как у нее нет никакой другой возможности сохранить транзит через украинскую ГТС. Если Брюссель откажется, то РФ может просто «заморозить» его, чтобы добиться своего, подытожил эксперт. Киев же столкнется с серьезной проблемой, так как приобретение газа на спотовых рынках обходится гораздо дороже.

Вам может понравиться

В Грузии испытали восстановленные советские штурмовики Су-25

Тбилисский авиационный завод восстановил для ВВС Грузии четыре устаревших советских штурмовика Су-25. Также предприятие оснастило самолеты новейшей радиоэлектронной навигационной системой. Грузинские ВВС провели испытания восстановленных истребителей. Опытные летчики-испытатели выполнили на

Отсутствие единого командования войсками ставит Москву и Минск под угрозу на фоне формирующегося натовского ига

Российско-белорусские учения «Запад-2021» по своему масштабу превзошли недавние натовские маневры «Защитник Европы». Достаточно сказать, что в них участвовало в 10 раз больше военнослужащих, чем в тренировках Североатлантического альянса. Однако численность

Герой России Липовой: США никогда не дадут Киеву стоящее современное оружие

Киев заявил о том, что Конгресс США намеревается одобрить поставку ему систем «Железный купол». Однако подавляющее большинство экспертов уверены, что Украина просто выбросит деньги на ветер. Этого мнения придерживается и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 18 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 сентября – ясно, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 сентября – ясно, до 17 °C | Королев: погода, 18 сентября – переменная облачность, до 21 °C | Подольск: погода, 18 сентября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 18 сентября – небольшая облачность, до 23 °C |