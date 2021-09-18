Стремительный рост цен на газ в Европе – это хитрая уловка России, которая хочет «заморозить ЕС» и вынудить его отказаться от транзита голубого топлива через Украину. Такое предположение выдвинул украинский журналист Виталий Портников, представляющий телеканал «Еспресо».

России, по словам Портникова, чрезвычайно выгодна потеря Украиной транзита газа. Она позволит Москве усилить давление на Киев и в более дальней перспективе, покончить с украинской государственностью.

Европа будет вынуждена согласиться на условия России, так как у нее нет никакой другой возможности сохранить транзит через украинскую ГТС. Если Брюссель откажется, то РФ может просто «заморозить» его, чтобы добиться своего, подытожил эксперт. Киев же столкнется с серьезной проблемой, так как приобретение газа на спотовых рынках обходится гораздо дороже.