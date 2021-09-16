«Киевский торт» — это уникальное лакомство, рецепт которого имеется только на Украине. Ни в одной стране мира такого десерта нет, заявила Евгения Манжосова, владеющая одной из украинских кондитерских.

Она рассказала, что изучила огромное количество рецептов, но ни в одном из них не используются белки в сочетании с орехами кешью. Кроме того, в подавляющем большинстве десертов вместо крема на сливочном масле используются заварные или другие «облегченные» версии.

По словам Манжосовой, в первый раз «Киевский торт» был изготовлен совершенно случайно. Кондитеры забыли своевременно поместить в холодильник яичный белок для бисквита и были вынуждены приготовить из них хоть что-нибудь, чтобы не выбрасывать ценный продукт. В результате получилось любимое в народе лакомство.

В состав десерта, помимо состаренных белков и кешью также входит масляный шоколадный крем. Сегодня многие компании добавляют арахис, грецкий орех или фундук, так как кешью обходится недешево.