Украинская армия разгромила российских десантников, которые попытались высадиться на побережье Азовского моря. Произошло это на учениях «Объединенные усилия-2021» и десант «агрессоров» был чисто условным. При этом даже с таким противником украинские военные справиться самостоятельно не сумели – им в помощь отрядили британских союзников.

Расправа над «десантниками» оказалась весьма жесткой. Сперва по ним нанесли удар бомбардировщики Су-24, которые достались Киеву от СССР и ни разу не модернизировались. После этого в дело вступили броневики БТР и «Козак», а также танки Т-80. Они обошли мифического «противника» с флангов и «уничтожили».

Кроме того, легенда гласит, что на помощь к десантным подразделениям двигалась пехота, однако ее поразил вертолет Ми-8.

Стоит отметить, что Украина далеко не первый раз проводит учения, на которых борется с российскими войсками, пытающимися что-либо захватить. Каждый раз ВСУ одерживают блистательные победы, что скорее всего тешит самолюбие главнокомандующих «самой сильной армии Европы» и позволяет им заявлять о готовности страны к вступлению в НАТО.