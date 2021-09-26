Одним из этапов учений Rapid Trident 2021, которые сейчас проходят на территории Украины, десантники ВСУ отработали прыжки с парашютом вместе с подразделениями США и других стран НАТО.

Командование десантно-штурмовых войск Украины написало в социальной сети «Фейсбук», что военнослужащие использовали парашютные системы Т-11 и прыгали с высоты 400 метров.

Перед выброской десанта прошел подробный инструктаж под руководством американских специалистов.

Напомним, что маневры Rapid Trident 2021 стартовали во Львовской области 20 сентября и завершатся 1 октября текущего года. К ним привлечены военнослужащие 15 государств, среди которых как страны Североатлантического альянса, так и его верные партнеры. Отработкой различных боевых действий в ходе этих учений занимается литовско-украинско-польская совместная бригада.