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На новостном портале «Авиа.про» отметили, что на Украине недавно заявили, что ни ЛДНР, ни РФ не обладают эффективным оружием против БПЛА, анонсировав тем самым воздушную атаку по Донбассу.

Журналисты сослались на украинское издание Defense Express, в котором отмечают, что российское командование опасается возможных ударов по самопровозглашенным республикам и Крымскому мосту с использованием боевых беспилотников. В опубликованном материале добавляют, что ополченцы не имеют достаточного числа ЗРК «Бук-М2» и ЗРПК «Панцирь-С», которые к тому же не смогли показать высокую эффективность при борьбе с дронами.

В статье указывается, что ВСУ обладают двенадцатью Bayraktar TB2, которые Киев ранее приобрел у Анкары. Они могут в любой момент нанести воздушный удар по Донбассу. Однако российские эксперты считают данные выводы абсурдными. Они напомнили, что РФ обладает большим количество ракетных установок, включая С-400 и «Тор», которые могут сбивать беспилотники.

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