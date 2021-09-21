В распоряжении украинских военных в скором времени может появиться разведывательная система PD-2, дополненная ударными функциями. Она разработана предприятием UkrspecSystems.

В состав системы входит ударно-разведывательный беспилотный аппарат RAM II, который способен переносить взрывные устройства весом до 4 килограммов и максимально точно сбрасывать их на позиции противника. БПЛА разработан с участием компании DeViRo. Также комплекс включает в себя программное обеспечение «Терминал», позволяющее осуществлять управление дроном.

Напомним, что ранее Киев сообщал о разработке еще одного беспилотного аппарата. Он создается авиастроительным предприятием «Антонов» и по предварительным данным будет представлять собой аналог турецкого БПЛА Bayraktar Akinci.