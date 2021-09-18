Армия США готовится к военным учениям Rapid Trident 21, которые начнутся 20 сентября в Яворове, на территории Украины, и будут сосредоточены на обеспечении взаимодействия армии США, Украины и других стран-союзников и партнеров НАТО в способности реагировать на кризисы. Двухнедельные учения в Международном центре безопасности миротворческих операций проводятся под руководством Украины при участии Командования армии США в Европе и Африке (USEUCOM). Об этом сообщает Defense News, причем в ряду «особо важных» событий. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Такое значение учениям Rapid Trident 21 придано потому, что именно сейчас Конгресс США готовится принять новый пакет поддержки Украины, призванный устранить ее пробелы в противовоздушной и противоракетной обороне, «в противодействии российской военной агрессии». Если новая поправка, внесенная Комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил к военному бюджету на 2022 год, станет законом, Пентагон в течение 90 дней после этого должен будет представить отчет о вариантах возможных продаж американских военных систем или передачи тех, которые в настоящее время не используются при развертываниях.

Как пишет Defense News, «администрация Байдена исторически поддерживала Украину, совсем недавно пообещав военную помощь на сумму до 60 миллионов долларов предоставить стране незадолго до встречи 1 сентября между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Пакет помощи Украине, согласно уведомлению администрации Байдена в Конгресс, является ответом на «значительное усиление российской военной активности вдоль ее границы», а также на другие провокации, такие как минометные обстрелы и нарушения режима прекращения огня».

Ранее пакет помощи Украине, одобренный администрацией Байдена в марте, составил 125 миллионов долларов. Самыми крупными элементами в нем стали два патрульных катера Mark VI американского производства, в результате чего флот Украины увеличился до восьми кораблей.

Во время учений Rapid Trident будут сочетаться полевые учения на уровне бригады с операциями по обеспечению безопасности и стабильности. В них примут участие около 6000 военнослужащих из 12 союзных и партнерских стран, в том числе боевая группа 81-й бригады «Страйкер» Национальной гвардии Вашингтона. Это подразделение с апреля поддерживает сформированную НАТО Совместную многонациональную учебную группу «Украина». Еще 150 представителей армии США примут участие в учениях в качестве «вспомогательного персонала».

«Целью учений является тренировка надежных армейских сил в Европе, повышение боеготовности и обеспечение оперативной совместимости посредством компьютерных учений на уровне бригады с обучением маневрам на уровне взвода», – говорится в заявлении USEUCOM. Также в нем отмечается, что учения Rapid Trident проводятся США и Украиной более 25 лет, они «готовят украинские сухопутные войска к реальным операциям и развертыванию».