Американские специалисты установили, что коронавирус благодаря мутации стал лучше переноситься по воздуху. Об этом сообщает Clinical Infectious Diseases.

В ходе исследования учёные провели анализ 49 случаев заражения коронавирусом, при этом были взяты пациенты с различными штаммами инфекции. Их попросили несколько раз повторить алфавит или спеть песню «С днём рождения тебя».

Оказалось, что пациенты, которые были заражены «альфа»-штаммом, выдыхали примерно в 100 раз больше частиц вируса, чем люди, которые болели уханьским штаммом. Также отмечается, что «дельта»-штамм коронавируса распространяется ещё быстрее в сравнении с «альфа»-штаммом.

Кроме того, учёные провели мониторинг воздуха и установили, что медицинские маски помогают снизить риск передачи коронавируса примерно на 50%.

Недавно американские учёные установили, какой штамм коронавируса является самым живучим. Согласно их заявлению, речь идёт о штамме “дельта”.