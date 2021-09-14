Специалисты Университета Бингемтона сумели воссоздать внешний облик одного из древнейших лесов на планете.

Как отмечается, в США поблизости от городка Каир учёные обнаружили окаменелые корневые системы деревьев. Их возраст специалисты оценили примерно в 385 миллионов лет. Эти корни принадлежат девонскому периоду, а тогда деревья внешне заметно отличались от современных.

Так, высота деревьев составляла почти 10 метров, а внешне они были похожи на стебли сельдерея, которые вытянулись к небу, или на пальмы, которые имели гладкий ствол и ветки на вершине. Кора таких деревьев, как было установлено в ходе проведения анализов, по сравнению с корой современных деревьев, была намного плотнее и толще. Кроме того, деревья произрастали на относительно большом расстоянии друг от друга.

Учёные предположили, что на месте этого леса раньше был канал, который пересох, а во время дождей здесь скапливалась вода. Таким образом, появились подходящие условия для первой экосистемы на планете.

Ранее учёные рассказали о массовых вымираниях в истории планеты. Как отмечается, известно о пяти таких событиях.