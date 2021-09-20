Учёные смогут более точно оценивать угрозу попадания метеоритов в атмосферу Земли благодаря недавно полученным сведениям.

В рамках исследования специалисты провели наблюдение за фрагментами пары метеоров. Объекты были нагреты от комнатной температуры до значения, которое достигается при вхождении метеоров в земную атмосферу – около 2200 градусов по Фаренгейту. Для эксперимента учёные взяли образцы из внутренней части метеорита, которая ранее не нагревалась до высоких значений температур.

Учёные установили, что при таких значениях температуры происходит испарение сульфида железа. После этого в метеорах остаются пустоты, что делает их более пористым. С учётом этой информации, специалисты смогут более точно просчитывать вес метеора, а также вероятность его разрушения или степень ущерба при столкновении с Землёй.

Недавно учёные объяснили появление на Луне практически незаметных кратеров. Как было заявлено, они образовались ещё на этапе формирования Луны.