В прошлом Луна могла подвергаться многочисленным ударам астероидов на этапе своего раннего геологического формирования.

Как сообщается, специалисты австралийского университета Кертина начали изучать кратеры на поверхности Луны, которые практически не видны. В итоге было предположено, что эти кратеры появились в то время, когда Луна только начинала своё существование.

В это время спутник Земли подвергался гораздо более частым ударам астероидов и других космических тел, чем учёные предполагали ранее. В то время Луна представляла собой лишь океан магмы, который остывал миллионы лет. Кратеры, образовавшиеся от ударов астероидов в этот период, отличаются от кратеров, которые появились в более поздние времена.

Недавно на Украине заявили, что собираются доставить на Луну свой национальный флаг. Отправка на спутник Земли лунохода запланирована на весну следующего года.