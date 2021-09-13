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Бразильские специалисты выяснили, что некоторые болезни желудка способны усилить действие коронавируса.

Как отмечается, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и пищеводе Баррета в желудке образуется кислая среда. Это, в свою очередь, способствует экспрессии рецептора АСЕ2, который коронавирус использует для заражения клетки.

В ходе исследования были проанализированы данные 1357 человек, заразившихся коронавирусом. Некоторые пациенты имели указанные болезни. Выяснилось, что у них был заметно выше риск развития тяжёлой инфекции, а уровень смертности был в 2-3 раза выше чем у тех, кто проблем с желудком не имел.

Кроме того, препараты, которые используются для лечения данных болезней, также могут вызвать более тяжёлую форму коронавируса.

Недавно учёные выяснили, что люди, которые заражены глистами, коронавирус переносят легче. Предполагается, что это связано с иммуномодулирующими реакциями.

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