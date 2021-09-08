Группа эфиопских исследователей определила, что пациенты, которые заражены глистами или другими подобными паразитами, как правило, переносят COVID-19 в легкой форме.

Провести данное исследование ученые решили после того как обнаружили, что в Африке наблюдается намного меньше пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции, чем в Европе и США. Соответствующий эксперимент был начат прошлым летом и закончился весной нынешнего года. В нем приняли участие около 800 добровольцев, инфицированных SARS-CoV-2.

Все испытуемые прошли медосмотр, в рамках которого у 38 процентов из них были обнаружены гельминты и другие виды паразитов. После их тщательного изучения специалисты определили, что у больных с глистами тяжелая форма коронавируса возникала только в 10 процентах случаев. Скорее всего, это связано с иммуномодулирующими реакциями, которые вызывают паразиты и глушат воспалительные процессы.