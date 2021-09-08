Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа эфиопских исследователей определила, что пациенты, которые заражены глистами или другими подобными паразитами, как правило, переносят COVID-19 в легкой форме.

Провести данное исследование ученые решили после того как обнаружили, что в Африке наблюдается намного меньше пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции, чем в Европе и США. Соответствующий эксперимент был начат прошлым летом и закончился весной нынешнего года. В нем приняли участие около 800 добровольцев, инфицированных SARS-CoV-2.

Все испытуемые прошли медосмотр, в рамках которого у 38 процентов из них были обнаружены гельминты и другие виды паразитов. После их тщательного изучения специалисты определили, что у больных с глистами тяжелая форма коронавируса возникала только в 10 процентах случаев. Скорее всего, это связано с иммуномодулирующими реакциями, которые вызывают паразиты и глушат воспалительные процессы.

Вам может понравиться

«Сбер» разработал распознающую животных нейросеть

Представители «Сбера» сообщили, что специалисты компании разработали нейросеть, способную распознавать животных на основе анализа их морд. Уникальная нейронная сеть базируется на использовании алгоритма CosFace, успешно применяемого при распознавании лиц людей.

Врачи рассказали о простом способе снизить давление без лекарств

Медики из США выяснили, что с помощью непродолжительных и не очень интенсивных физических упражнений можно уменьшить кровяное давление. Этот способ можно использовать для профилактики гипертонии. Специалисты напоминают, что высокое давление

Палеонтологи обнаружили в Крыму огромный череп древней гиены

Палеонтологам удалось найти в крымской пещере Таврида хорошо сохранившийся череп огромной древней гиены пахикрокуты. Отмечается, что на территории Европы ранее обнаруживали лишь зубы этого зверя. В РФ в прошлом уже
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 сентября – пасмурно, до 17 °C | город Мытищи: погода, 8 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 сентября – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 8 сентября – ясно, до 19 °C | Подольск: погода, 8 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 8 сентября – ясно, до 20 °C |