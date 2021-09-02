Исследовательская команда из Австрии заметила, что индонезийские какаду способны сами создавать инструменты, чтобы затем вскрывать ими плоды.

Ранее считалось, что только приматы и люди могут применять разные инструменты для выполнения одной задачи. Однако оказалось, что какаду Гоффина способны создавать деревянные «столовые приборы» для извлечения съедобных косточек морских манго. Биологам удалось узнать это после проведения эксперимента с участием 15 птиц.

После того как они положили в вольер манго, два наиболее крупных какаду схватили его и сели на ближайшее дерево, где стали отсоединять куски древесины своими клювами. Затем они сделали из них 3 типа инструментов. Наиболее тонкие палочки попугаи использовали для разрезания косточки, средние – сбора мякоти, а толстые – вытаскивания сердцевины. При этом применение инструментов, судя по всему, не является врожденным навыком для данного вида.