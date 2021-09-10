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Американские специалисты заявили, что штамм коронавируса «дельта» является самым живучим среди всех известных на данный момент штаммов.

Как заявляют вирусологи, штаммы инфекции, известные под названиями «мю» и «лямбда» не сумеют вытеснить «дельту». В случае возникновения новых волн коронавируса именно «дельта» будет доминирующим вариантом. Также отмечаются и подштаммы этого вируса.

Причиной наибольшей распространённости именно этого штамма является его самая высокая среди всех вариантов коронавируса заразность. Но, как предполагают некоторые специалисты, в какой-то момент заразность «дельты» достигнет предела.

Отмечается, что в США среди пациентов с коронавирусом у 99% заразившихся был выявлен именно штамм «дельта». Во всё мире он был выявлен у 88% пациентов.

Ранее учёные выявили антитело, которое защищает сразу от всех штаммов коронавируса. Как было установлено, это антитело присоединяется к неизменяемой части белка.

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