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Специалисты из Университета Мэсси в Новой Зеландии сообщили об останках нового вида гигантских пингвинов.

Как сообщается, окаменелости, принадлежащие древним пингвинам, нашли школьники на экскурсии по берегу. Останки обнаружены ещё в 2006 году в бухте Кавхия. Затем их передали музею Вайкато.

Специалисты провели 3D-сканирование и сделали цифровую копию останков, после чего провели сравнение результата с цифровыми копиями других окаменелостей пингвинов. Оказалось, что найденные останки принадлежат совершенно новому виду пингвинов.

Возраст находки, по словам учёных, составляет от 27,3 до 34,6 миллиона лет. Открытый вид получил название Kairuku waewaeroa. Пингвины этого вида имели довольно длинные ноги, и за их счёт рост животных достигал 1,4 метра. Учёные предположили, что длина ног также могла влиять на скорость плавания пингвинов или глубину, на которую они могли нырнуть.

Недавно учёные обнаружили в Крыму череп огромной древней гиены пахикрокуты. Ранее на территории Европы удавалось найти только зубы этого животного.

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