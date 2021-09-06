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Палеонтологам удалось найти в крымской пещере Таврида хорошо сохранившийся череп огромной древней гиены пахикрокуты.

Отмечается, что на территории Европы ранее обнаруживали лишь зубы этого зверя. В РФ в прошлом уже находили череп данного хищника, но это произошло в Забайкалье. Подобные останки также удалось отыскать в КНР. Исследователи добавили, что вес этой гигантской гиены, скорее всего, составлял примерно сто килограммов, то есть по своим размерам она была сопоставима с львицей.

Данная находка считается важным открытием, так как бывает крайне сложно найти столь хорошо сохранившиеся останки, ведь за миллионы лет многие из них распадаются. Подобные окаменелости также позволяют описать климат и природу региона, наблюдавшиеся более 1,5 миллиона лет назад. Указывается, что раньше Крым был более засушливым и жарким местом, чем сейчас.

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