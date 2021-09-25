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Археологи сумели подтвердить, что несколько тысяч лет назад метеорит взорвался над ближневосточным городом Телль-эль-Хаммам.

Как сообщается, инцидент произошёл около 3600 лет назад. Космическое тело, имеющее размер, который можно сопоставить с Тунгусским метеоритом, взорвался над городом на высоте примерно в четыре километра. Это привело к сильному и быстрому росту температуры до двух тысяч градусов.

Вспышка уничтожила всё живое в радиусе нескольких десятков километров. Возникшая в результате падения метеорита взрывная волна уничтожила постройки и с корнем вырвала деревья. На этом месте были откопаны обожжённые остатки зданий и утвари.

Проанализировав образцы слоя, специалисты обнаружили искусственные алмазы, формирующиеся в случае сильнейшего ударного воздействия. Это стало подтверждением того, что произошёл взрыв космического объекта.

Недавно специалисты сделали открытие, которое позволит точнее оценивать угрозу метеоритов. Так, метеориты при вхождении в атмосферу Земли становятся более пористыми из-за испарений сульфида железа.

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