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Евгений Дикий, украинский исследователь, в рамках недавнего телеэфира, заявил, что степные области Украины в будущем трансформируются в настоящую пустыню.

Согласно его словам, из-за ошибочной распашки и жесткой эксплуатации имеющихся в стране земельных участков происходит выветривание и высыхание почвы. В результате через два-три десятилетия все степные районы страны с большой вероятностью превратятся в пустынную зону. В качестве примера ученый привел Олешковские пески, пользующиеся большой популярностью у путешественников.

Эксперт напомнил, что раньше на месте этой пустыни были плодородные земли. Дикий добавил, что в настоящее время существует угроза тому, что в будущем Олешковские пески будут масштабированы практически на всю южную часть страны. По этой причине властям следует срочно предпринимать контрмеры.

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  • Анна
  • 17.09.2021
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