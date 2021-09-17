Виктор Мирский, который устроил перестрелку у отдела полиции в Лисках, задержан правоохранительными органами. Чтобы сделать это, полицейским пришлось организовывать погоню со стрельбой. На законное требование остановиться Мирский не реагировал, поэтому правоохранители открыли огонь. В результате подозреваемый оказался в больнице с ранением.

Дома у стрелка обнаружили целый арсенал оружия. Он хранил полуавтоматическое ружье «Вепрь-12», охотничий карабин «Тигр», множество гранат и патронов, пневматическую винтовку, а также прицелы и прочие аксессуары. Причем практически на все оружие у подозреваемого были разрешения.

Напомним, что по предварительной версии следствия, Мирский убил семью из трех человек в селе Волчанском – 59-летнюю женщину и детей в возрасте 5 и 19 лет. В Лисках он взорвал вход в отдел полиции, а затем отстреливался от правоохранителей.