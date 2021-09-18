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Украина постепенно становится непривлекательной страной для жизни своих граждан, поэтому люди уже несколько десятилетий активно ее покидают. Главной причиной этого журналисты издания Tygodnik Powszechny назвали неудачную реализацию проекта «Независимая Украина».

До пандемии, в 2019 году в стране насчитывалось почти 3,5 миллиона трудовых мигрантов. В сезон с Украины уезжало работать в другие государства до 7-9 миллионов человек, так как на ее территории найти высокооплачиваемую работу с полным социальным пакетом практически невозможно.

Население Украины стремительно уменьшается, пишут польские журналисты. Они отмечают, что за границу уезжает катастрофически большое количество граждан страны. Причем многие из них сразу ищут возможность не возвращаться обратно. Они со временем перевозят семьи в ту же Польшу и другие страны, оставаясь там на ПМЖ,

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