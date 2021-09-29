На окраине провинции Эль-Хасеке в Сирии турецкие военнослужащие атаковали сразу два российских вертолета, пишет местное издание Al Arabiya. Авторы отмечают, что удары не достигли цели – винтокрылые машины задействовали тепловые ловушки и невредимыми ушли на базу.

Российские вертолеты кружили над северными провинциями Сирии с целью сбора информации. Они работают в тесном сотрудничестве с правительственными силами, которые готовятся сделать последний рывок и уничтожить оплот боевиков в Идлибе. Это позволит вернуть жизнь в стране к нормальному состоянию и покончить с боевыми действиями.

Впрочем, не все так просто. Оппозицию поддерживают и Турция, и Соединенные Штаты. Анкара на днях направила в Идлиб несколько тысяч своих военнослужащих, которые должны поддержать боевиков. Именно поэтому произошел инцидент с вертолетами ВКС РФ.

Напомним, что 29 сентября состоится встреча президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. Вопрос Сирии будет на ней приоритетным.