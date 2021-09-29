Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На окраине провинции Эль-Хасеке в Сирии турецкие военнослужащие атаковали сразу два российских вертолета, пишет местное издание Al Arabiya. Авторы отмечают, что удары не достигли цели – винтокрылые машины задействовали тепловые ловушки и невредимыми ушли на базу.

Российские вертолеты кружили над северными провинциями Сирии с целью сбора информации. Они работают в тесном сотрудничестве с правительственными силами, которые готовятся сделать последний рывок и уничтожить оплот боевиков в Идлибе. Это позволит вернуть жизнь в стране к нормальному состоянию и покончить с боевыми действиями.

Впрочем, не все так просто. Оппозицию поддерживают и Турция, и Соединенные Штаты. Анкара на днях направила в Идлиб несколько тысяч своих военнослужащих, которые должны поддержать боевиков. Именно поэтому произошел инцидент с вертолетами ВКС РФ.

Напомним, что 29 сентября состоится встреча президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. Вопрос Сирии будет на ней приоритетным.

Вам может понравиться

Авиабаза “Хмеймим” в Сирии дважды за сутки подверглась нападению

На протяжении суток российская авиабаза «Хмеймим» подверглась сразу двум нападениям, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на Телеграм-канал «Милитарист». Авторы связывают эти атаки с попыткой протурецких боевиков вынудить Россию прекратить удары

Soha: США не уверены в победе своего Шестого флота над российским ЧФ

ВМС Соединенных Штатов во все времена славили свой собственный флот, заявляя, что ему нет равных в мире. Однако сейчас они явно опасаются ЧФ России и уже не демонстрируют такой уверенности,

Главком ВСУ: Украина модернизировала 50% советских танков

Украина модернизировала ровно половину танков, доставшихся ей в наследство от Советского Союза. Такое заявление сделал главком ВСУ Валерий Залужный. Он пояснил, что украинские предприятия не в состоянии быстрее улучшать имеющиеся
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 сентября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 сентября – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 29 сентября – пасмурно, до 17 °C |