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Если Соединенные Штаты покинут Сирию, турецкие позиции заметно усилятся, пишет издание Haber7. Это, по мнению журналистов, даст возможность решить проблему с крылом Рабочей Партии Курдистана, которое действует на территории САР.

Турецкие читатели издания написали в комментариях, что вывод войск Соединенных Штатов позволит Анкаре захватить лидерство на Ближнем Востоке. Они отметили, что Турция также должна взять под контроль всю Азию и Африку.

«Сценарий ухода США из Сирии нам уже сейчас нужно начинать обсуждать с Москвой. Если США уйдут, нам, возможно, придется воевать с Россией», – написал один из комментаторов.

Также в качестве нового конкурента для себя турки видят Израиль, который может войти на территорию Арабской республики после ухода США. В этом случае курдов снова победить не удастся, так как придется переключиться на нового опасного противника.

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