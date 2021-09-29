Ошибочная политика Турции по отношению к Сирии привела к тому, что на севере Арабской Республики появилось большое количество террористических организаций, заявил турецкий политолог Хасан Унал. Он пояснил, что это совсем не тот эффект, которого хотела добиться Анкара.

По словам эксперта, Турция должна действовать совместно с сирийским правительством, которое поддерживает Россия. Это позволит вынудить Соединенные Штаты вывести войска из Сирии. Именно этого ранее хотел добиться Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкаре нужно срочно менять подход и поддерживать законное правительство страны. В этом случае оно сможет быстро изгнать террористические организации за пределы САР и получить полный контроль над всей ее территорией. Кроме того, налаживание отношений с Дамаском поможет Турции уладить все вопросы с курдами и вернуть на родину сирийских беженцев.