читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ошибочная политика Турции по отношению к Сирии привела к тому, что на севере Арабской Республики появилось большое количество террористических организаций, заявил турецкий политолог Хасан Унал. Он пояснил, что это совсем не тот эффект, которого хотела добиться Анкара.

По словам эксперта, Турция должна действовать совместно с сирийским правительством, которое поддерживает Россия. Это позволит вынудить Соединенные Штаты вывести войска из Сирии. Именно этого ранее хотел добиться Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкаре нужно срочно менять подход и поддерживать законное правительство страны. В этом случае оно сможет быстро изгнать террористические организации за пределы САР и получить полный контроль над всей ее территорией. Кроме того, налаживание отношений с Дамаском поможет Турции уладить все вопросы с курдами и вернуть на родину сирийских беженцев.

Вам может понравиться

На авиабазе “Хмеймим” в Сирии появились бомбардировщики Ту-22М3

Россия снова перебросила на авиабазу «Хмеймим» свои дальние бомбардировщики Ту-22М3. На этот раз они вряд ли будут тратить время на облет американских баз в Средиземном море, так как их отправили

Avia.Pro: Российские вертолеты атакованы турецкими военными на севере Сирии

Российские вертолеты, которые попытались помешать турецкой армии напасть на сирийский населенный пункт Аль-Дардара, были обстреляны несколькими ракетами, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на информационное агентство North Press Agency. Источник восстановил

Эксперт: Китай и Россия постоянно углубляют военное сотрудничество

В случае агрессии НАТО или недавно созданного альянса AUKUS Россия и Китай вполне могут объединить свои армии, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что ничего сложного в этом нет,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 сентября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 сентября – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 29 сентября – пасмурно, до 17 °C |