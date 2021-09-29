Турецкая бронетехника покидает Идлиб, сообщил портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что на фоне переговоров президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана армия Турция начала отступление из сирийской провинции.

Ссылаясь на официальные источники портал поясняет, что турецкие войска передислоцировались севернее трассы М4, чего ранее от них добивались правительственные силы Сирии. Также еще сохраняется небольшое присутствие военнослужащих в непосредственной близости от стратегически важной автомагистрали.

Вполне вероятно, что отступление связано с переговорами, однако данная версия пока не рассматривается. Сирийские СМИ считают, что Турция решила отвести войска из-за операции, которую запланировали САР, Иран и Россия. Она предполагает удар по протурецким джихадистам и поддерживающим их войскам с четырех разных направлений. Если это наступление все же состоится, то турецким военным подразделениям придется покинуть Сирию.

СМИ также считают, что Россия намерена оказать помощь правительственным войскам в восстановлению контроля над всей территорией страны. При этом она разорвет соглашение с Турцией о деэскалации, которое, впрочем, и так не соблюдается Анкарой. Много будет зависеть от результатов встречи российского и сирийского лидеров, поэтому нужно дождаться официальной информации о ней.