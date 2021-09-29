читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турецкая бронетехника покидает Идлиб, сообщил портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что на фоне переговоров президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана армия Турция начала отступление из сирийской провинции.

Ссылаясь на официальные источники портал поясняет, что турецкие войска передислоцировались севернее трассы М4, чего ранее от них добивались правительственные силы Сирии. Также еще сохраняется небольшое присутствие военнослужащих в непосредственной близости от стратегически важной автомагистрали.

Вполне вероятно, что отступление связано с переговорами, однако данная версия пока не рассматривается. Сирийские СМИ считают, что Турция решила отвести войска из-за операции, которую запланировали САР, Иран и Россия. Она предполагает удар по протурецким джихадистам и поддерживающим их войскам с четырех разных направлений. Если это наступление все же состоится, то турецким военным подразделениям придется покинуть Сирию.

СМИ также считают, что Россия намерена оказать помощь правительственным войскам в восстановлению контроля над всей территорией страны. При этом она разорвет соглашение с Турцией о деэскалации, которое, впрочем, и так не соблюдается Анкарой. Много будет зависеть от результатов встречи российского и сирийского лидеров, поэтому нужно дождаться официальной информации о ней.

Вам может понравиться

Бомбардировщик B-52H американских ВВС отработал удар по Дальнему Востоку

Американский бомбардировщик B-52H, который, напомним, был перехвачен и сопровожден российскими истребителями Су-35С, отрабатывал ядерные удары по Дальнему Востоку. Такую информацию представил портал Avia.Pro. Авторы обращают внимание читателей на несколько странный

Sina: “Бракованный” истребитель 5 поколения F-35 стал ахиллесовой пятой США

Американский истребитель F-35 перерос из национального в международный проект, которым уверенно руководит Минобороны Соединенных Штатов вместе с компанией-производителем Lockheed Martin. Именно Пентагон решает, кто из стран НАТО получит этот «летающий

Национальная комиссия Украины продлила запрет на покупку электроэнергии в России и Беларуси

Киев еще на месяц продлил запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Национальной комиссии Украины по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Такое решение было принято
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 сентября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 сентября – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 29 сентября – пасмурно, до 17 °C |