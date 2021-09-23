Во второй раз в этом году в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем произошла встреча истребителей стран Запада с двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160 ВВС России. Об этом сообщает немецкое авиационное издание Flug Revue. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Ту-160 – самый большой из когда-либо построенных самолетов с изменяющейся геометрией крыла, и его внешний вид впечатляет во всех отношениях. Хотя его первый полет состоялся почти 40 лет назад, он по-прежнему вызывает восхищение и своими характеристиками, не зря получив в НАТО кодированное наименование «Блэкджек».

Любой, кто тянул «Блэкджек», играя в карты, имел «суперкозырь» в прямом смысле этого слова. Так и Ту-160: этот самый большой бомбардировщик в мире обладает скоростью в 2 Маха и весом до 275 тонн, он превосходил оппонентов в по большинству параметров во всех областях. К настоящему времени в Казани построены десятки этих самолетов, 16 из которых находятся в эксплуатации. Не так давно все они были модернизированы до стандарта Ту-160М.

В минувшую среду два Ту-160 российской дальней авиации отправились со своей базы, что в Энгельсе в Саратовской области, в восьмичасовой дальний полет над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождали два Су-35 ВВС России, а также два Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Конечно, это воздушное формирование не осталось без внимания на Западе. Четыре страны отправили в воздух перехватчики, чтобы перехватить и сопровождать «блэкджеков» и их спутников. В дополнение к датским истребителям F-16, финским F/A-18 и Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции, вплотную подошел к бомбардировщикам, потенциально способным ускориться до 2 Махов, также Eurofighter Typhoon из ВВС Италии. Итальянцы в настоящее время несут ответственность за «воздушную полицию в странах Балтии» НАТО и действуют из Эстонии.