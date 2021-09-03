В город Королев Московской области отправилась оперативная группа Центризбиркома, которая проверит информацию о грубых нарушениях, допущенных во время предвыборной кампании. Данные о них поступили в ЦИК от издания «Новая газета».

Журналисты сперва опубликовали, а затем и передали в Центризбирком аудиозапись якобы с тренинга для глав местных избирательных комиссий. В ходе этого мероприятия обсуждались способы фальсификации результатов выборов.

В ЦИК заявили, что если во время проверки факты будут подтверждены, но виновные понесут наказание. Особенно в том случае, если имел место групповой сговор. Вполне вероятно, что не обойдется даже без возбуждения уголовных дел. Также Центризбирком направил соответствующие письма в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру с просьбой предпринять меры для предотвращения фальсификаций на выборах в Госдуму.