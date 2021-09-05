Фотограф-любитель из Филиппин вышел полюбоваться утренним пейзажем и совершенно случайно поймал в объектив загадочный самолет. Воздушная машина, которая попала в кадр, не похожа ни на одну существующую разработку, пишет американское издание The Drive.

Эксперты, которые уже вдоль и поперек изучили фотоснимок, рассказали, что самолет очень похож на ромбовидные американские разработки. В нем так же под углом расположены крылья, а также скорее всего имеется два двигателя.

Инверсионный след самолета, который тоже оказался в кадре, указывает на высокую скорость. Вероятнее всего – сверхзвуковую. Но в настоящий момент в распоряжении США нет самолетов, способных развивать подобные скорости.

Аналитики издания предположили, что фотографу удалось заснять не самолет, а беспилотный аппарат RQ-180. Это сверхсекретная разработка США, о которой известны только название да предназначение. Он создается для высотной разведки, а также оснащается эффективным оборудованием для радиоэлектронной борьбы.