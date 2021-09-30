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В Афганистане началась прогнозируемая ранее борьба между боевиками запрещенных в России террористических организаций «Талибан» и Исламское государство. Афганские СМИ сообщают, что в результате столкновения, произошедшего неподалеку от границы с Пакистаном в провинции Забуль, 17 талибов погибли в засаде, организованной противником.

Первые бои произошли практически сразу после объявления талибами (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) чуть ли не крестового похода против ИГ (ИГИЛ, Исламское государство – запрещенные в РФ террористические организации).

Основные события происходят в непосредственной близости от Кабула, а также в восточных регионах страны. Там уже зафиксировано несколько нападений и взрывов, ответственность за которые взяли на себя боевики ИГИЛ.

Напомним, что на Генассамблее ООН глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова оказать талибам всяческую поддержку в их борьбе с представителями Исламского государства.

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