Американские эксперты внимательно следят за появлением новых фото и видеоматериалов из Афганистана, на которых талибы (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) демонстрируют свои трофеи – вооружение и технику, оставленные военнослужащими НАТО.

Ранее генерал американского Корпуса морской пехоты Фрэнк Маккензи заявил, что военным удалось «демилитаризовать» более 70 самолетов и вертолетов, которые находились в аэропорту Кабула. Для этой цели с них снимали важные комплектующие, проникая внутрь сквозь люки или даже разбитые стекла.

Но это все же не помогло оставить террористов без современной техники. По словам экспертов Йоста Олиманса и Стейна Митцера, в распоряжении боевиков оказались легкие грузовые самолеты AC-208, транспортник C-130H Hercules, восемь штурмовиков A-29 Super Tucano, американские вертолеты UH-60A Black Hawk и российские Ми-17 и Ми-8, разведывательная воздушная машина Pilatus PC-12NG и другая авиатехника. Вся она была передана США афганским правительственным силам, но попала в руки талибов после захвата власти в стране.