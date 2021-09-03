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Талибы (представители запрещенного в России радикального движения «Талибан»), которые 1 сентября заявляли о возможности быстро захватить Панджшер, понесли большие потери и были вынуждены начать отступление. Они оставили свои позиции, так как многие бойцы попали в плен к ополченцам Ахмата Масуда.

В четверг представитель оппозиционных сил Фахим Дашти рассказал, что в боях за Панджшер было уничтожено более 350 талибов. Кроме того, речь шла о почти трехстах раненых боевиках. Однако «Талибан» ответил, что сообщение является фейком и заявил о стремительном продвижении вперед у района Шутул.

3 сентября боевики все же вынуждены были отступить, так как ополченцы захватили в плен большое количество талибов. Также существенно увеличилось число жертв среди последних.

Напомним, что Панджшер – единственная провинция Афганистана, которая не захотела сдаваться «Талибану» и объявила об организации движения сопротивления. В настоящий момент ситуация в регионе остается напряженной, так как талибы намерены силой захватить Панджшерское ущелье.

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