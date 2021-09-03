Европейские государства должны получать от России как можно больше информации об учениях «Запад-2021», заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он также призвал Москву «вести себя предсказуемо».

По словам Столтенберга, раньше неоднократно возникали ситуации, в которых численность участников учений была гораздо большей чем сообщалось до их начала. Именно из-за этого Польша и прибалтийские государства сейчас выражают глубокую обеспокоенность приближающимися маневрами РФ и Беларуси.

Напомним, что Литва заявила о подготовке стран-участниц маневров к военной интеграции. Также учения «Запад-2021» станут демонстрацией готовности Москвы к ведению боевых действий против европейских стран. Столтенберг призвал РФ не нарушать международных соглашений и действующего законодательства, определяющего порядок проведения военных маневров на территории ЕС.