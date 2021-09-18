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Соединенные Штаты приступили к созданию системы противоракетной обороны, которая сможет сбивать даже российские гиперзвуковые «Авангарды», пишет портал Avia.Pro. Уточняется, что для уничтожения этих боезарядов американским военным даже не потребуются противоракеты.

Авторы приводят заявление генерала ВС США Джона Хайтена о создании в США лазерного оружия. Впрочем, сам военный ничего не говорил об уничтожении «Авангардов» и других гиперзвуковых ракет.

Хайтен отметил, что новые установки будут использовать энергию световых лучей для борьбы с баллистическими и крылатыми ракетами. Подобные разработки уже никого не удивляют – к примеру, в Израиле сейчас испытывается комплекс «Железный луч», построенный по тому же принципу. Однако с гиперзвуком он бороться не умеет.

Авторы публикации упоминают также и Россию, которая стремительными темпами разрабатывает лазерные установки. Впрочем, подробной информации о них нет, так как она засекречена и не разглашается широкой публике.

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