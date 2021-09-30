В американским информагентстве War on the Rocks отметили, что из-за РФ в Соединенных Штатах начали чувствовать необходимость в сильных союзниках.

Эксперты отмечают, что Вашингтону требуется разработать новую стратегию для противодействия свои основным соперникам, которыми в настоящее время являются КНР и Россия. Эти страны за последние годы смогли значительно продвинуться в области создания нового оружия и модернизации армии. Кроме того, российские и китайские власти начали укреплять свои взаимоотношения.

По этой причине США нужно улучшать свое взаимодействие с союзниками, так как сейчас им крайне необходима их поддержка. Они должны усиливать свой боевой потенциал в черноморском регионе и Прибалтике, так как именно там может начать возможный вооруженный конфликт. Для этого Вашингтону следует увеличить экспорт оружия в Европу и проводить еще больше учений в рамках НАТО.