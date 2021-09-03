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Соединенные Штаты заявили о завершении эпохи переделки других государств в угоду себе. Об этом сперва заявил министр обороны страны Ллойд Остин, а затем и президент Джо Байден. Эпоха традиционных войн, которая длилась несколько десятилетий, подошла к завершению, благодаря чему Америка должна стать сильнее, заверили оба политика.

При этом США вряд ли откажутся от желания управлять миром и пытаться устанавливать в нем свой собственный якобы «правильный» порядок. Скорее всего, новая идея заключается в том, чтобы делать это не военными, а совершенно другими способами.

Последних существует довольно много, поэтому можно говорить о том, что сходить с мировой сцены и заниматься исключительно собственными делами США точно не собираются. Получить власть над другим государством, отобрать у него независимость вполне можно и без войны. Для этого достаточно пустить в ход финансовые и психологические, идеологические или культурные меры воздействия.

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