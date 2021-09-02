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Беспилотник «Орион-Э» получит комплекс спутниковой связи, который поможет увеличить радиус его действия. Кроме того, информацию с БПЛА можно будет получать в любой точке планеты.

Об этом рассказал Сергей Богатиков, возглавляющий разработавшую беспилотный аппарат компанию «Кронштадт». Он также отметил, что в настоящий момент «Орион-Э» управляется по радиосвязи. Которая позволяет передавать дрону команды на расстоянии не более 250 километров.

Использование терминала спутниковой связи позволит увеличить дальность действия беспилотника. Он будет применяться не только для передачи команд, но и для получения собранных дроном разведывательных данных.

Напомним, что беспилотный аппарат «Орион-Э», который числится в Вооруженных силах РФ как «Иноходец», прошел испытания в реальных боях с террористами в Сирии. Этот БПЛА может одинаково успешно применяться как для разведывательных миссий, так и для нанесения ударов по противнику.

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