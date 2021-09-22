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Россия постоянно говорит о перевооружении, но в условиях отсутствия ресурсов она не может позволить себе снабдить войска современными видами вооружений. Масштабные маневры «Запад-2021» продемонстрировали, что российская армия продолжает использовать оружие времен Советского Союза, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации отметили, что на учениях были представлены лишь некоторые образцы самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», танков Т-14 «Армата», боевых роботов «Платформа-М» и других новейших видов техники и вооружений. Однако поставлять все это в подразделения в требуемых количествах Россия не в силах. Поэтому основу составляется все же советское оружие, которое модернизируется и постепенно приводится в соответствие с новыми тенденциями.

Такая ситуация, пояснили китайские эксперты, наблюдается не только в России. В Соединенных Штатах, к примеру, до сих пор используются бомбардировщики B-52, которым скоро «стукнет» 70 лет. Сегодня сложно найти хоть одну страну мира, которая списала бы все устаревшие виды оружия и заменила их на новые.

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