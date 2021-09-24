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Российский Северный флот провел крупномасштабные учения со стрельбами в Баренцевом море. К этим маневрам привлекались крупные корабли, такие как эсминец «Адмирал Ушаков», ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также подводная лодка «Орел». Но особое место на учениях занимал атомный крейсер «Петр Великий».

Об этом корабле, который был разработан в далекие советские годы, но до сих пор остается флагманом Северного флота, рассказали эксперты китайского издания Sohu. Эксклюзивный перевод публикации представляет портал discover24.ru.

Авторы отмечают, что в СССР было лишь начато строительство корабля. К 1991 году, когда Союз приказал долго жить, завершить его не успели. Поэтому на воду крейсер проекта «Киров» спустили только в 1998 году.

Эксперты называют этот корабль вершиной «агрессивной эстетики СССР». Он создавался для так называемого «удара насыщения». Все дело в том, что Союз существенно отставал от США в сфере военных технологий, из-за чего практически не строил авианосцы. Зато он преуспел в создании кораблей, которые должны были уничтожать флагманов американских авианосных групп.

Ракетным крейсерам в этой стратегии отводилась роль огневой поддержки атомных подводных лодок. Поэтому их вооружали сверхзвуковыми противокорабельными ракетами, способными добить авианосец после залпа субмарины. Так, основным вооружением «Петра Великого» являются боезаряды П-700 «Гранит», которые в натовской классификации числятся как SS-N-19 «Кораблекрушение».

Название, присвоенное этим ракетам Североатлантическим альянсом, гораздо лучше отражает их возможности. Они способны нести 750 килотонн обычных или 350 килотонн ядерных боеголовок. Первые обладают способностью уничтожить авианосец уже с первого попадания, а вторые могут отправить на дно весь флот потенциального противника.

В связке с подводной лодкой «Орел» крейсер «Петр Великий» может выпустить залпом 44 таких ракеты. При подобной плотности огня не выживет даже крупный американский флот, не говоря уже о британском или каком-либо другом.

Кроме того, крейсер вооружается еще и зенитными ракетами. При этом он может защитить от атаки с воздуха не только себя, но и целый район, в котором проходят боевые действия или учения.

Китайские эксперты также отмечают, что это самый крупный боевой корабль России. Его водоизмещение достигает 24 тысяч тонн. Наличие зенитных ракет и радиолокационной станции делает его также самым мощным и самым защищенным.

Крейсеры и эсминцы с таким водоизмещением Россия сегодня не производит. Корабли «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», которые достались Москве в наследство от СССР, являются «последними из могикан». Вполне вероятно, что именно поэтому РФ не слишком стремится проявлять активность в Мировом океане. Ведь без крупных кораблей там фактически делать нечего, а два крейсера, которые стареют не по дням, а по часам – совсем не та сила, которая может обеспечить РФ превосходство на море.

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