Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учения Северного флота, завершившиеся в минувший четверг, спровоцировали очередную истерику Соединенных Штатов и НАТО. По сути, они стали сигналом, что Москва готова защищаться от агрессии Запада и имеет для этого все необходимые инструменты, сообщили эксперты китайского издания Sohu.

Они пояснили, что речь идет о противокорабельных ракетах «Гранит», которые запускались с тяжелого крейсера «Петр Великий». Эти боезаряды с расстояния до 500 километров вполне могут расправиться с целой группой кораблей потенциального противника или с американским авианосцем.

Наличие в руках России подобного оружия не дает США воплотить в реальность свои планы по захвату Арктического региона. Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», отмечают, что теперь Запад хорошо знает, что будет с его кораблями, которые рискнут устроить провокацию в территориальных водах РФ.

Вам может понравиться

Financial Times: Китайские власти начали борьбу с независимыми экономическими блогерами

Сайты и блоги, которые публикуют информацию об экономических событиях в Китае, стали объектами охоты для властей страны. В некоторых ситуациях владельцы этих медиа подвергаются аресту, а сами ресурсы блокируются, заявляет

В NI назвали главный козырь российского штурмовика Су-25

Российский штурмовик С-25 в отличие от большинства других самолетов ВКС РФ, имеет огромный опыт реальных боев. В базовом варианте он проигрывает конкурентам по эффективности защиты от ракет противника и авионике,

Леонков объяснил, что было бы, если бы Россия реально помогала Донбассу

Россия участвует в переговорном процессе в «нормандском формате», который пытается заставить Киев соблюдать Минские соглашения, однако она не оказывает военную помощь ни одной из сторон конфликта. Военный эксперт Алексей Леонков
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 18 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 сентября – ясно, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 сентября – ясно, до 17 °C | Королев: погода, 18 сентября – переменная облачность, до 21 °C | Подольск: погода, 18 сентября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 18 сентября – небольшая облачность, до 23 °C |