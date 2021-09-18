Учения Северного флота, завершившиеся в минувший четверг, спровоцировали очередную истерику Соединенных Штатов и НАТО. По сути, они стали сигналом, что Москва готова защищаться от агрессии Запада и имеет для этого все необходимые инструменты, сообщили эксперты китайского издания Sohu.

Они пояснили, что речь идет о противокорабельных ракетах «Гранит», которые запускались с тяжелого крейсера «Петр Великий». Эти боезаряды с расстояния до 500 километров вполне могут расправиться с целой группой кораблей потенциального противника или с американским авианосцем.

Наличие в руках России подобного оружия не дает США воплотить в реальность свои планы по захвату Арктического региона. Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», отмечают, что теперь Запад хорошо знает, что будет с его кораблями, которые рискнут устроить провокацию в территориальных водах РФ.