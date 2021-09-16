Российские истребители-бомбардировщики Су-34 скоро вооружат «убийцами кораблей». Эксперты китайского издания Sohu пояснили, что речь идет о ракетах Х-35У, которые прошли модернизацию и превратились в серьезную угрозу для ВМС Соединенных Штатов.

Россия недавно провела испытания этих боезарядов и подтвердила, что они представляют опасность для кораблей потенциального противника даже в экстремальных арктических условиях. Модернизация позволила адаптировать эти боеприпасы для бомбардировщиков Су-34, а также для истребителей пятого поколения Су-57.

По мнению китайских экспертов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», такой шаг позволил превратить и без того грозный самолет-невидимку в практически совершенную боевую систему. Характеристики ракеты также впечатляют, так как они позволяют потопить даже хваленые американские авианосцы.