Китай, скорее всего, купит у России боевые вертолеты Ка-52 для оснащения своего десантного корабля Тип 075. Об этом пишет китайский портал Sohu. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Журналисты Центрального телевидения Китая совсем недавно посетили российский завод по производству вертолетов Ка-52 «Аллигатор», чтобы подробно рассказать о характеристиках этой техники, известной как «один из самых мощных и современных боевых вертолетов в мире». Это у многих вызвало предположение, что Китай закажет большое количество вертолетов Ка-52 для десантного корабля Тип 075.

В тот же период сообщалось, что второй и третий китайские десантно-штурмовые корабли Тип 075 будут поставлены на вооружение в течение шести месяцев, и поэтому корабельные вертолеты оказались в центре внимания. Первый десантный корабль Типа 075, находящийся на вооружении Китая, оснащен отечественным транспортным вертолетом среднего класса Z-8. Но даже если разместить на его борту новый Z-20, наступательной мощи корабля будет недостаточно. Также нет и истребителя, похожего на американский F-35 с вертикальным взлетом и посадкой, имеются только тяжелые вертолеты.

Из-за ограниченной мощности двигателя единственный вертолет отечественного китайского производства Wuzhi-10 столкнется с серьезной нехваткой дальности полета, если его использовать на море. На фотографиях, опубликованных в СМИ, видно, что при взлете с корабля Wuzhi-10 нес два вспомогательных топливных бака и только два ракетных блока. Хотя ходят слухи, что на вертолете Wuzhi-10 используется усовершенствованный турбовальный двигатель с максимальной мощностью 1200 киловатт, это все еще намного ниже 1,638 киловаттного двигателя боевого вертолета Корпуса морской пехоты США AH-1Z Viper.

Американская «Гадюка», последняя и улучшенная модель серии вооруженных вертолетов AH-1, по-прежнему обладает комплексными боевыми возможностями, превосходящими большинство подобных типов вертолетов в мире. Мощные авиационные силы, которыми располагает Корпус морской пехоты США, не только способны поддерживать наземную огневую мощь и атаковать морские цели, но также могут использоваться для борьбы за господство в воздухе и борьбы с вражескими истребителями с берега и авианосными истребителями.

Таким образом, появление вертолета Ка-52 удовлетворит насущные потребности Китая. Вариант Ка-52К имеет боевой радиус 250 морских миль и максимальную дальность полета 1200 километров, что не имеет себе равных и превосходит даже американскую «Гадюку». Один десантный корабль 075 может нести более 30 вертолетов, так что Россия получит достаточно крупный заказ из Китая.

Ка-52К может взять на себя основные задачи огневого нападения. Необходимость внедрения в ВМС Китая вертолетов Ка-52К зависит от нескольких факторов, и у вертолета Ка-52К есть несколько преимуществ. Во-первых, его прототип испытан на сирийском поле боя, действуя с авианосца «Адмирал Кузнецов» в 2016 году. Это дало ценный опыт для доработки и дальнейшего совершенствования Ка-52К.

Во-вторых, вертолет Ка-52К, созданный на базе «сухопутного» Ка-52, полностью переработан в соответствии с требованиями морских операций: например, лопасти несущего винта можно откинуть назад для уменьшения площади парковки, уменьшен их размах. Прочность конструкции основных стоек шасси дополнительно увеличена, чтобы соответствовать требованиям к ударопрочности корабля и т.д. Эти улучшения конструкции подходят как раз для десантных кораблей, а не армейских вертолетов.

Кроме того, уже в 2015 году разработка вертолета Ка-52К достигла достаточно зрелой стадии в расчете на строительство двух десантных кораблей «Мистраль». Затем Франция расторгла соглашение, два «Мистраля» были перепроданы Египту, но сегодня ВМФ России строит собственный десантный вертолётоносец проекта 23900. Так что и у Китая, и у России одинаковые потребности, и совместная покупка вертолета Ка-52К может еще больше снизить производственные затраты.

Также важно, что палубная авиация ВМС Китая имеет богатый опыт использования вертолетов Ка-28 и Ка-31, и летчики могут лучше адаптироваться к модели Ка-52К, которая также является вертолетом со спаренным винтом. На Ка-52К, как и на Ка-28 и Ка-31, используются турбовальные двигатели серии ТВ3-117. Размеры ангара десантного корабля Тип 075, рассчитаны по габаритам адаптированного Ка-28. Причем высота Ка-28 составляет 5,4 метра, а у Ка-52К – всего 4,9 метра, что позволяет полностью приспособить его под ангар корабля Тип 075.